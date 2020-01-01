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среда, 01 января 2020 23:19

Модели перезапустили флешмоб - фото в бикини среди снега
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Автор: Instagram
  Американская модель Кендалл Дженнер
Американская модель Кендалл Дженнер

Зарубежные знаменитости часто запускают тренды, которые расходятся сетями очень быстро. Однако некоторые идеи приживаются и получаются новое дыхание.

В прошлом году "под елочку" модель Кендалл Дженнер сфотографировалась в розовом бикини среди снега. В руках она держала чашку, а голову прикрыла теплой шапкой. Идею для позирования переняла ее сестра Кортни Кардашьян. Самая старшая в семействе добавила еще лижку куртку.

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В этом году откровенными фотографиями порадовали и другие звезды американских реалити-шоу. Предлагаем просмотреть их подборку ниже:

Звезда реалити-шоу Love Island Индия Рейнольдс
Фото: Instagram
Звезда реалити-шоу Love Island Джоанна Чимонидес
Звезда реалити-шоу Love Island Индия Рейнольдс
Звезда реалити-шоу Love Island Джорджия Харрисон
Звезда реалити-шоу Love Island Кеди МакДермотт

Недавно голливудская актриса 31-летняя Зои Кравиц опубликовала откровенное фото на странице в Instagram. Звезда сериала "Большая маленькая ложь" позировала обнаженной с персиком во рту.

The Sun
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