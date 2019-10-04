Модель Victoria`s Secret прогулялась по улочкам Парижа в одежде от украинского дизайнера

Фото: @izabelgoulart

Бразильская супермодель Victoria`s Secret Изабель Гулар выгуляла улочками Парижа кепи от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Яркими снимками манекенщица поделилась в Instagram.

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Повседневный образ модели, дополнен кепкой Ruslan Baginskiy, состоял из джинсов и куртки с вышивкой в виде двух купидонов на спине и белых кроссовок Nike. Вместо сумочки Гулар захватила с собой букет розовых хризантем.

"Цветочное настроение", - подписала серию снимков Изабель.

В головных уборах Руслана Багинского часто появляются многие знаменитости, такие как: Кайя Гербер, Белла Хадид, Майли Сайрус и Анна Винтур.

Модель Victoria's Secret Изабель Гулар отдохнула на пляже Капокабана и похвасталась отличной фигурой в бикини. Звезда фотографировалась с поклонниками и плавала в океане.