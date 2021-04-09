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пятница, 09 апреля 2021 19:19

Модель в бикини вверх тормашками и актриса "Квартала" с обнаженным бюстом. Какие фото публикуют звезды
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Знаменитости поражают поклонников скандальными образами для экстравагантных фотосессий. Снимками делятся в Instagram.

Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару позировала топлесс и в темных брюках. На голое тело надела пиджак. Американская звезда Instagram Лина Перез удивила необычным бикини. Модель едва прикрыла пышную грудь полупрозрачным бюстгальтером, который надела вверх тормашками. Беременная жена экс-героя "Холостяка-9" Никиты Добрынина и победительница шоу Даша Квиткова для фотосессии выбрала костюм. Она появилась без нижнего белья и показала беременный живот. Любимая звездного футболиста Неймара и американская модель Наталья Барулич позировала только в пикантном нижнем белье, щеголяя аппетитными прелестями и обольстительно изгибаясь на кровати. В руках держала фотоаппарат. Американская певица Дженнифер Лопес устроила обольстительный фотосет на пляже. Звезда позировала в бежевой рубашке на голое тело и черных кружевных трусах.

Какими еще соблазнительными фотографиями делились знаменитые красавицы, собрала Gazeta.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов

Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару прикрыла голую грудь пиджаком
Фото: instagram.com/irinasoponaru
Американская звезда Instagram Лина Перез удивила необычным бикини
Любимая звездного футболиста Неймара и американская модель Наталья Барулич позировала на кровати только в пикантном нижнем белье
Артистка Настя Каменских показала смелый пляжный образ
Беременная жена экс-героя "Холостяка-9" Никиты Добрынина и победительница шоу Даша Цветочная появилась без нижнего белья

Звезды часто делятся пикантными кадрами из соблазнительных фотосессий. Выбирают для сетов потрясающие образы. Американская модель Даниэлли Аяла, которая работает в стиле ню, порадовала поклонников эротической фотографией. На снимке звезда сети позирует мокрой в купальнике, который едва прикрывает пышную грудь. Немецкая модель Лорена Рэй появилась в белом боди без нижнего белья. Фотосессию устроила на пляже. Украинская модель Мила Кузнецова, которая в прошлом году получила титул "Самая большая женская натуральная грудь", приняла участие в ковбойском фотосете.

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