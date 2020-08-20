Модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини

Фото: instagram.com/violets.tv

Американская модель Вайолет Саммерс поражает подписчиков соблазнительными фотографиями. 20-летняя Саммерс выкладывает откровенные фото в своем Instagram.

Девушка не стесняется показать стройную фигуру и аппетитные формы. Саммерс часто фотографируется в мини-бикини, которое едва прикрывает прелести красавицы.

7,6 млн подписчиков восторгаются эротическими фотографиями в блоге Вайолет. Именно откровенными и сексуальными фото модель обратила на себя внимание миллионов поклонников.

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На последних фотографиях девушка позирует в черном топе и светло-коричневых шортах. Фанаты Саммерс не упускают возможности засыпать девушку комплиментами в комментариях.

31-летняя американская фитнес-модель Хоуп Билл не устает радовать поклонников откровенными фото. Ежедневно девушка публикует на своей странице в Instagram фотографии в соблазнительных купальниках и даже топлес. Недаром в сети Хоуп получила неофициальное звание фитоняшкы с идеальными грудью.