Модель и креативный директор известного бренда снялись обнаженными в откровенной фотосессии

Полностью разделась британская модель и актриса Делевинь для откровенной фотосессии с креативным директором модного дома Balmain Оливье Рустейном.
Фотографии и видео появились в профиле Оливье Рустейна в Instagram.
Рекламная фотосессия рассказывает о романтическую ночь в Париже влюбленной пары. По сюжету, приключения завершаются в магазине Balmain.
27-летнюю Кару и 34-летнего Оливье связывают дружеские отношения.
"Я люблю тебя, Кара. Это останется навсегда! Спасибо за ночь. Спасибо тебе за это путешествие, спасибо, что заставила меня чувствовать себя уверенно", - подписал одну из фотографий Рустейн.
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Ok ... DARE ... the window 🔥 @caradelevingne Next truth or dare ? #shotoniPhone
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