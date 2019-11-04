Модель и креативный директор известного бренда снялись обнаженными в откровенной фотосессии

Фото: instagram.com/olivier_rousteing/

Полностью разделась британская модель и актриса Делевинь для откровенной фотосессии с креативным директором модного дома Balmain Оливье Рустейном.

Фотографии и видео появились в профиле Оливье Рустейна в Instagram.

Рекламная фотосессия рассказывает о романтическую ночь в Париже влюбленной пары. По сюжету, приключения завершаются в магазине Balmain.

27-летнюю Кару и 34-летнего Оливье связывают дружеские отношения.

"Я люблю тебя, Кара. Это останется навсегда! Спасибо за ночь. Спасибо тебе за это путешествие, спасибо, что заставила меня чувствовать себя уверенно", - подписал одну из фотографий Рустейн.

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