"Мне никогда не хотелось стать господином, который что-то решает" - семь цитат Жан-Поля Бельмондо

Французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо получил известность после роли в фильме "На последнем дыхании". Начинал карьеру с театральной сцены, а дебютировал в кино в 1957 году. Он сыграл в около 100 фильмах и 40 театральных спектаклях. Бельмондо умер сегодня во французском Париже на 89-м году.

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Предлагаем вспомнить семь самых интересных цитат кинозвезды.

"Мне всегда нравилось играть. Мне никогда не хотелось стать господином, который что-то решает".

"Когда я снялся в сцене, то становлюсь самим собой. Я живу секундой, я играю момент".

Надо идти своим путем. Не думать ни о ком

"Что касается какого-то особого секрета долголетия, то его нет. Я просто хочу, чтобы это продолжалось как можно дольше, хочу жить".

"Женщина - это женщина, которая знает, чего ей не следует знать, хотя она это знает".

"Когда я впервые ступил на сцену, я очень сомневался. Сомневался, когда снимался в своих первых фильмах. Но всегда надо идти вперед, проявляя смелость".

"Спорт очень хорошо помогает избавиться от всех вредных привычек".

"Надо идти своим путем. Не думать ни о ком. Делай то, что хочешь. Каждый играет по-своему".

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Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в творческой семье во французской коммуне Нёйи-сюр-Сен. Его отец был скульптором, а мать - художницей. Бельмондо часто позировал папе, когда он создавал купидонов. Статуи в виде ангелов с лицом актера можно и сегодня увидеть на фонтанах в Париже. В юности Бельмондо постоянно устраивал драки. За хулиганство его трижды исключали из школ. Впоследствии он занялся спортом. В 18 лет стал чемпионом Парижа по боксу в полусреднем весе. Вошел в сборную Франции. Бельмондо настолько увлекся боксом, что задумывался о спортивной карьере. Но все же решил стать актером.