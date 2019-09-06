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пятница, 06 сентября 2019 09:42

"Мне ничего стесняться" - Тина Кароль рассказала, кому молится ежедневно

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&quot;Мне ничего стесняться&quot; - Тина Кароль рассказала, кому молится ежедневно
Тина Кароль в Лос-Анджелесе. Фото: скрин с видео.

Популярная украинская певица Тина Кароль каждое утро молится к себе. Именно этот ритуал придает ей сил и мотивирует.

"Можно молиться к своему сознанию, к телу, к своим негативным привычкам или ощущениям, например, гордыни, злости и гнева. Их можно отпускать от себя мысленно, даже просто обращение к себе - это и есть уже сакральное общение со своим "я", - рассказала певица Даше Шаповаловой, сидя на крыше одного из небоскребов Лос-Анджелеса.

Кароль отметила, что она сейчас счастлива.

"Я занимаюсь любимым делом. Я не болею, я знаю, что я все сделала и делаю честно, не изменив никому, не изменяю своих принципов, не развращаю умы и не плюю в вечность. Я горжусь всеми своими решениями и живу так, что мне нечего стесняться".

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Недавно украинская звезда подписала контракт с американским лейблом и сняла в США клип. При этом, переезжать в Штаты не собирается.

"Мы действительно подписали контракт с лейблом. Мы действительно выпустим англоязычный альбом, мы действительно будем его сейлить. Собираюсь ли я жить в Америке? Наверное, нет. Поработать - да", - объяснила Кароль.

Солистка украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева покорила поклонников новым образом. Певица опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в топе телесного цвета и в прозрачной юбке с пайетками, через которую просвечивается белье.

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