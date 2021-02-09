Мисс Вселенная соблазнительно позировала топлес для глянца

"Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная-2012" 28-летняя Оливия Калпо опять поражает фанов сексуальной фотосессией.

Американская модель снялась топлес для глянца Sports Illustrated Swimsuit. На фотографии звезда позирует в одних белых плавках, прикрывая грудь руками и соблазнительно изгибаясь. Калпо, которую признали 2019-го самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Maxim, устроила фотосессию на пляже.

Фото: instagram.com/oliviaculpo

Автором съемок стал американский фэшн и селебрити фотограф Ю Цай.

В комментариях подписчики выразили восхищение откровенным кадром.

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"Сексуальная и горячая Оливия", "Самая красивая женщина в мире", "Потрясающая красота".

Оливия Калпо представляла США на конкурсе "Мисс Вселенная 2012", который состоялся в Лас-Вегасе. Она одержала победу и стала 8-й представительницей США, выигравшей титул "Мисс Вселенная". В ее честь в Крэнстоне назвали улицу.