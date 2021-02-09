 
Ексклюзивы
1/5
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 585
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 468
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2376
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 9549
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1611
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 576
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 2205
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Просмотров: 5059
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Просмотров: 7407
Фото
Все фото
7
13
9
4
9
Мисс Вселенная соблазнительно позировала топлес для глянца
Мисс Вселенная соблазнительно позировала топлес для глянца
Самая сексуальная журналистка страны продает интимные фото
Самая сексуальная журналистка страны продает интимные фото
Абсолютно голая Эмили Ратаковски едва прикрыла грудь руками
Абсолютно голая Эмили Ратаковски едва прикрыла грудь руками
Американская модель подчеркнула сексуальные формы плетеным бикини
Американская модель подчеркнула сексуальные формы плетеным бикини
Корсеты и брюки-клеш: презентовали магическую коллекцию &quot;Шабаш&quot;
Корсеты и брюки-клеш: презентовали магическую коллекцию "Шабаш"
Видео
Все видео
"И так каждый год". Alyona Alyona рассказала, почему не может похудеть
"И так каждый год". Alyona Alyona рассказала, почему не может похудеть
Шоу за $7 млн: The Weeknd выступил на Супербоуле 2021 - видео
Шоу за $7 млн: The Weeknd выступил на Супербоуле 2021 - видео
"Скандальное" видео с Тиной Кароль попало в сеть
"Скандальное" видео с Тиной Кароль попало в сеть
Запах дыма и лунный свет: артист презентовал новую песню
Запах дыма и лунный свет: артист презентовал новую песню
Как Потап делал предложение руки и сердца Каменских
Как Потап делал предложение руки и сердца Каменских
Интервью
1/5
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 297
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 288
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 468
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
Просмотров: 1107
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
07 февраля 2021
Просмотров: 792
Підпишись
– Підписана на найпопулярніших блогерів. Розповідають про все, – каже Аліна. У декреті не випускала з рук смартфона, навіть коли ...
вторник, 09 февраля 2021 12:34

Мисс Вселенная соблазнительно позировала топлес для глянца
7

  Комментировать

"Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная-2012" 28-летняя Оливия Калпо опять поражает фанов сексуальной фотосессией.

Американская модель снялась топлес для глянца Sports Illustrated Swimsuit. На фотографии звезда позирует в одних белых плавках, прикрывая грудь руками и соблазнительно изгибаясь. Калпо, которую признали 2019-го самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Maxim, устроила фотосессию на пляже.

Калпо пикантно позировала для глянца
Фото: instagram.com/oliviaculpo
Калпо пикантно позировала для глянца
Калпо пикантно позировала для глянца
Калпо пикантно позировала для глянца
Калпо пикантно позировала для глянца

Автором съемок стал американский фэшн и селебрити фотограф Ю Цай.

В комментариях подписчики выразили восхищение откровенным кадром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самая сексуальная журналистка страны продает интимные фото

"Сексуальная и горячая Оливия", "Самая красивая женщина в мире", "Потрясающая красота".

Оливия Калпо представляла США на конкурсе "Мисс Вселенная 2012", который состоялся в Лас-Вегасе. Она одержала победу и стала 8-й представительницей США, выигравшей титул "Мисс Вселенная". В ее честь в Крэнстоне назвали улицу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мисс Вселенная соблазнительно позировала топлес для глянца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Заключенные подняли восстание

Родился основатель Maybach

Украинские дипломаты подписали в Беларуси мир

Нобелевский лауреат не читал газет и не смотрел телевизор

На референдуме поддержали изменение власти

В Америке началась мания борьбы против коммунизма

"Просил пропустить в метро. Потому что не было денег на жетон" - 9 дней назад не стало Сергея Проскурни

Президента США выбрал парламент

Самое читаемое
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
10
 Просмотров: 193517
Финалистка &quot;Супер модели&quot; снялась в откровенных позах
Финалистка "Супер модели" снялась в откровенных позах
8
 Просмотров: 38557
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
6
 Просмотров: 34641
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
5
 Просмотров: 23409
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
5
 Просмотров: 20936
Знаменитости
"И так каждый год". Alyona Alyona рассказала, почему не может похудеть
"И так каждый год". Alyona Alyona рассказала, почему не может похудеть
 Просмотров: 774
Самая сексуальная журналистка страны продает интимные фото
Самая сексуальная журналистка страны продает интимные фото
13
 Просмотров: 14454
Абсолютно голая Эмили Ратаковски едва прикрыла грудь руками
Абсолютно голая Эмили Ратаковски едва прикрыла грудь руками
9
 Просмотров: 6453
"Не люблю смотреть на себя по телевизору" - актер "Вар'яти-шоу"
"Не люблю смотреть на себя по телевизору" - актер "Вар'яти-шоу" Просмотров: 117
Американская модель подчеркнула сексуальные формы плетеным бикини
Американская модель подчеркнула сексуальные формы плетеным бикини
4
 Просмотров: 7209
Больше всего комментируют
5
Украина еще получит за блокирование "каналов Медведчука" - Кулеба
3
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
2
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
1
Кулеба объяснил, почему украинский посол до сих пор не поехал в США
1
Медики раскрыли невероятные свойства лимона
Голосов: 42455
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть