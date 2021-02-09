"Мисс идеальная грудь" поразила голым фото

Фото: Instagram.com

Американская фитнес-модель 31-летняя Хоуп Билл, которую в сети называют Мисс идеальная грудь, продолжает поражать поклонников смелыми снимками. Фото публикует на своей странице в Instagram и за считанные часы набирает сотни тысяч предпочтений.

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Так, на последней фотографии раскованная модель позировала обнаженной, сидя в небольшом бассейне. Пышную грудь Хоуп едва прикрыла руками.

"Мехико делает меня счастливой", - написала модель.

Недавно американская фитнес-модель 31-летняя Хоуп Билл похвасталась "обновленной" улыбкой. Она заменила виниры, которые прослужили ей 10 лет.