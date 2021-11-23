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вторник, 23 ноября 2021 10:23

Мишель Андраде в латексных трусах порадовала фанов секси-изгибами
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Певица 25-летняя Мишель Андраде ошеломила поклонников дерзким образом. Украинская звезда боливийского происхождения редко показывает кадры из откровенных фотосетов.

Исполнительница раскованно позировала, демонстрируя пышные ягодицы, на снимках в Instagram. Предстала перед камерой в черном топе, латексных трусах и кожаных штанах.

Певица Мишель Андраде поразила фанатов сексапильным образом
Фото: instagram.com/mishvirmish
Певица Мишель Андраде поразила фанатов сексапильным образом
Певица Мишель Андраде поразила фанатов сексапильным образом
Певица Мишель Андраде поразила фанатов сексапильным образом
Певица Мишель Андраде поразила фанатов сексапильным образом

В комментариях под фото фанаты засыпали Андраде комплиментами:

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"Очаровательная, талантливая, красивая и трудолюбивая пчелка", "Горячая штучка", "Очаровываешь", "Сексапильная", "Мишель подросла".

Исполнительница Мишель Андраде дала советы, как летать комфортно. Звезда призналась, что в начале частых перелетов чувствовала отечность.

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