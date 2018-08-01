Минус 12 кг в месяц: Олег Винник рассказал секрет похудения

Олег Винник за місяць схуд на 12 кг Фото: beauty.ua

Певец Олег Винник рассказал, что помогает ему поддерживать хорошую физическую и психологическую форму.

По словам звезды, набирать вес он начал после 30 лет, передают "Факты".

"В какой-то момент я встал на весы и увидел цифру 92! Несмотря на то, что на сцене за время концерта трачу тысячи калорий, приходится по нескольку раз менять рубашки. После концерта чувствую себя очень уставшим, ужасно хочется есть. Поел "неправильной" еды — и спать", - рассказал Олег Винник.

Винник уточнил, что взял себя в руки полтора года назад, кардинально изменил питание, стал ежедневно заниматься с тренером.

"Полностью отказался от сахара, фруктов, мучного, начал употреблять только белковую пищу и клетчатку. Иногда занимался даже по два раза в день — утром часовая пробежка, а вечером силовые нагрузки. За месяц сбросил 12 кг."

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По словам артиста, сейчас он ест все, но небольшими порциями, также может позволить один выходной в неделю в спортзале.

"Хочу сбросить еще 5 кг, потому что в туре немного набрал. К занятиям спортом приучил уже всю команду. Во время гастролей все вместе выходим на пробежки. Спорт и правильное питание — это и молодость, и выносливость, и работа мозга, и ощущение легкости и счастья", - подчеркнул Винник.

28 июля Всеукраинский гастрольный тур Олега Винника "Ты в курсе" встречала Южная Пальмира. Концерт состоялся на одном из новейших в Европе стадионе "Черноморец" и отличался от всех предыдущих выступлений музыканта новым световым оформлением. Креативная команда технического персонала и осветителей по-новому подошла к разработке сценического освещения и спецэффектов, что сделало шоу Олега Винника уникальным и незабываемым.