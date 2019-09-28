Metallica отменила концертный тур из-за болезни вокалиста

Джеймс Хэтфилд больной алкоголизмом. Фото: Сегодня

Metallica отменила концертный тур из-за тяжелой болезни главного вокалиста Джеймса Хэтфилда.

Вокалист и гитарист группы Metallica проходит в данный момент курс лечения от алкоголизма. Информация об этом появилась на официальном сайте группы.

"Нам очень жаль сообщать нашим фанатам и друзьям, что мы должны отложить наш предстоящий тур по Австралии и Новой Зеландии. Как многие из вас, вероятно, знают, наш брат Джеймс много лет борется с зависимостью. Теперь ему, к сожалению, пришлось вернуться в программу лечения, чтобы снова заняться восстановлением", – сообщили на сайте.

Metallica пообещала, что тур по Австралии и Новой Зеландии все же состоится, но лишь тогда, когда позволит здоровье вокалиста.

"Мы полностью намерены пробраться в вашу часть мира, как только позволит здоровье и график. Мы сообщим вам, как только сможем. Мы снова опустошены тем, что обидели многих из вас, особенно наших самых преданных поклонников, которые часто путешествуют на большие расстояния, чтобы посмотреть наши шоу. Мы ценим ваше понимание и поддержку Джеймса и, как всегда, спасибо за то, что вы являетесь частью нашей семьи Metallica", – пишут музыканты.

По их словам, все билеты, купленные на концерты в Австралии и Новой Зеландии, включая Enhanced Experiences и Black Tickets, будут полностью возмещены.

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Джеймс Хэтфилд не скрывает, что страдает от алкогольной зависимости. В частности, об этом рассказывалось в документальном фильме "Some Kind of Monster", который вышел в 2004 году.