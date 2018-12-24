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понедельник, 24 декабря 2018 13:10

Мэрайя Кэри не хочет рожать

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Мэрайя Кэри не хочет рожать

Певица Мэрайя Кэри , у которой подрастают двухлетние близнецы Мороккан и Монро, призналась во время телевизионного интервью 24 декабря 2013-го года, что не готова снова рожать.

Ведущему телешоу Watch What Happens Мэрайя рассказала, что ее беременность протекала достаточно тяжело:

"Я страдала от преэклампсии (заболевание, связанное с нарушением мозгового кровообращения, развивающееся во второй половине беременности) и гестационного диабета (нарушение углеводного обмена у беременных).

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Это была тяжелая беременность, и основную ее часть я пребывала в одиночестве".

Муж звезды Ник Кэннон старался поддерживать супругу, однако работа не позволяла ему постоянно находиться рядом с ней:

"Ник замечательный, но он был занят работой, он трудится больше всех в шоу-бизнесе".

Теперь певица готова к очередному пополнению семейства только при одном условии, выполнить которое будет весьма непросто:

"Если бы Ник мог родить ребенка сам - тогда, может быть. Тогда бы я сказала: "Давай, мы обожаем детей!".

Впрочем, по словам Кэри, своей семьей она вполне довольна, и не хотела бы ничего менять:

"У нас с Ником мальчик и девочка. Лучшего невозможно и пожелать".

Малышей Кэри родила от певца и актера Ника Кенона. Пара стала родителями в 2011 году. В 2016 году развелась после 8 лет брака.

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Дата
24
декабря

Мэрайя Кэри не хочет рожать

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