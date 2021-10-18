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понедельник, 18 октября 2021 14:52

"Меня выселяют из квартиры" - экс-жена Виктора Павлика назвала причину экстремального похудения

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Украинский певец 55-летний Виктор Павлик выгоняет бывшую жену, танцовщицу Ларису Созаеву из квартиры.

Видео с соответствующим заявлением Созаева обнародовала в Facebook.

Женщина утверждает, что сильно похудела, поскольку ее выселяют из дома.

"Я худею быстро. Мне достаточно сказать, что меня выселяют из квартиры и я сразу становлюсь как тростиночка. Потому что желудок - это второй мозг и он реагирует быстро. Вот так, берите с меня пример. Или не берите. Или берите пример с бывшего мужа", - сказала экс-жена Павлика.

Автор: facebook.com/profile.php?id=100004387759464
  Бывшая жена Виктора Павлика объяснила причину своего похудения. Утверждает, что экс-любимый выгоняет ее из квартиры
Бывшая жена Виктора Павлика объяснила причину своего похудения. Утверждает, что экс-любимый выгоняет ее из квартиры

Эти видео поклонники прислали нынешний жене Павлика, его концертному директору 27-летней Екатерине Репяховой.

Она озвучила свою версию скандала. Утверждает, что они с Виктором всегда помогали Ларисе финансово, "но пришло время становиться самостоятельной и рассчитывать на себя", пишут "Факты".

Речь идет о просторной квартире, которую много лет назад Павлик взял в кредит. Из-за резкого скачка доллара он не может его выплатить. Помещения уже обошлось в $750 тыc. Чтобы покрыть долг и проценты, нужно еще примерно $200 тыс.

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"Большую часть финансовых вопросов Ларисы покрывает наша семья. Все эти годы Виктор Франкович выплачивал кредит. Квартира большая, коммуналка тоже. Я лично оплачиваю счета. Плюс - ежемесячная плата по кредиту. Для нас это трудно, сами вынуждены жить на арендованной квартире. Поэтому мы предложили Ларисе, что закрываем кредит, а она получает $100 тысяч, чтобы купить себе жилье. Но она не хочет", - рассказала Репяхова в обращении.

Она считает, что таким образом женщина мстит им с Павликом и намеренно вынесла конфликт на публику.

Сам Павлик пока квартирный конфликт не комментирует.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае прошлого года. Встречались с 2015-го. Женщина была концертным директором артиста. На тот момент он был женат на танцовщице Ларисе Созаевой. Развелся с ней в 2016 году. В браке прожили 25 лет. Имели общего сына Павла. Он умер 7 августа 2020-го от рака костей. У Виктора Павлика остались старшие дети от двух предыдущих браков: дочь Кристина и сын Александр. У певца есть три внука.

15 июня 2021 года Павлик стал отцом в четвертый раз.

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