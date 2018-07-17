Меган Маркл вразила черговим стильним виходом

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36-летняя Меган Маркл вместе с мужем, принцем Гарри, появилась на открытии выставки в Лондоне.

Бледно-розовое платье-тренч с открытыми руками отлично подошло к цвету кожи Меган — этот оттенок стилисты уже не первый раз подбирают для своей подопечной. Наряд она дополнила лодочками и клатчем в тон, ну а завершением образа стали легкий макияж. Красится новоиспеченная герцогиня сама и любимый небрежный пучок.

Платье Меган — от канадского бренда House of Nonie, который она любит еще с тех времен, когда жила в Торонто во время съемок в сериале "Форс-мажоры". По нему, кстати, герцогиня очень скучает).

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На мероприятие супруги прибыли в приподнятом настроении.

Выставка, гостями которой сегодня стали герцоги Сассекские, посвящена Нельсону Манделе, южноафриканскому государственному и политическому деятелю и одному из самых известных активистов в борьбе за права человека.

Мандела был близко знаком с матерью принца Гарри, принцессой Дианой, а сам Гарри много позже познакомился с вдовой политика и даже посещал тюрьму, в которой тот провел 18 лет.

Меган Маркли принц Гарри сыграли свадьбу 19 июня.