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четверг, 24 октября 2019 16:35

Меган Маркл украсила обложку самого старого издания Великобритании

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл украсила обложку одного из древнейших журналов Великобритании.

Жена принца Гарри стала главной героиней декабрьского выпуска глянца Tatler, который празднует 310 лет с момента создания.

Издатели решили не делать отдельную фотосессию Меган, а взяли ее фото 2015 года, которое сделал фотограф Дженик Лоран.

Снимок все равно отретушировали, поскольку на оригинальном фото в Маркл были золотые серьги.

Автор: @tatlermagazine
  Меган Маркл украсила декабрьскую обложку журнала Tatler.
Меган Маркл украсила декабрьскую обложку журнала Tatler.

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По словам редактора Ричарда Деннена, герцогиня наиболее подходящая кандидатура для юбилейного выпуска.

"Нам было интересно порыться в архивах при создании юбилейного номера и наблюдать, как менялся список главных героев журнала. Появлялись новые династии, старые исчезали. Я думаю, Меган Маркл сказочная. Мне нравится, что она независима и не боится делать все по-своему. Мне нравится ее выбор одежды: ее наряды шикарные, сложные и взрослые. И также нравится, как она привносит свежее дыхание Калифорнии в пыльные коридоры старой гвардии ", - заявил Ричард.

В выпуске журнал не будет интервью герцогини. Зато читатели увидят колонку с мыслями 4 авторов о положении Маркл в обществе, как члена королевской семьи.

Герцогиню Сассекском Меган Маркл признали одной из самых влиятельных личностей в сфере моды. Жена принца Гарри попала в рейтинг ТОП-500 авторитетных людей по версии сайта Business of Fashion.

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