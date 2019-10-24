Меган Маркл украсила обложку самого старого издания Великобритании

Герцогиня Сассекская Меган Маркл украсила обложку одного из древнейших журналов Великобритании.

Жена принца Гарри стала главной героиней декабрьского выпуска глянца Tatler, который празднует 310 лет с момента создания.

Издатели решили не делать отдельную фотосессию Меган, а взяли ее фото 2015 года, которое сделал фотограф Дженик Лоран.

Снимок все равно отретушировали, поскольку на оригинальном фото в Маркл были золотые серьги.

Автор: @tatlermagazine Меган Маркл украсила декабрьскую обложку журнала Tatler.

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По словам редактора Ричарда Деннена, герцогиня наиболее подходящая кандидатура для юбилейного выпуска.

"Нам было интересно порыться в архивах при создании юбилейного номера и наблюдать, как менялся список главных героев журнала. Появлялись новые династии, старые исчезали. Я думаю, Меган Маркл сказочная. Мне нравится, что она независима и не боится делать все по-своему. Мне нравится ее выбор одежды: ее наряды шикарные, сложные и взрослые. И также нравится, как она привносит свежее дыхание Калифорнии в пыльные коридоры старой гвардии ", - заявил Ричард.

В выпуске журнал не будет интервью герцогини. Зато читатели увидят колонку с мыслями 4 авторов о положении Маркл в обществе, как члена королевской семьи.

Герцогиню Сассекском Меган Маркл признали одной из самых влиятельных личностей в сфере моды. Жена принца Гарри попала в рейтинг ТОП-500 авторитетных людей по версии сайта Business of Fashion.