Меган Маркл отправила няню сына

Автор: Instagram Говорят, Меган Маркл никого не подпускает к своему первенца

Няня новорожденного сына Меган Маркл уволилась. В королевской семье женщина проработала 2 недели.

Среди возможных причин такого решения наемной работницы называют желание герцогини Сассекской все контролировать, пишет издание Express.

Говорят, Маркл слишком увлеклась ролью матери.

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"Меган не любит, когда кто-то остается вдвоем с Арчи, и игнорирует помощь. Она не позволяет няням заниматься ребенком", - рассказал источник.

После рождения Арчи к Меган прилетела ее мать Дория Регланд. Ей разрешали подержать внука. Однако женщина вернулась в Лос-Анджелес после 2-недельных гостин в Лондоне.

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями 6 мая. Новорожденного мальчика они показали прессе через 2 дня.