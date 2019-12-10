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вторник, 10 декабря 2019 16:55

Меган Фокс впервые за 5 лет появилась на публике вместе с мужем

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Звездные супруги впервые за 5 лет осуществило публичный выход. Голливудские звезды Меган Фокс и ее муж Брайан Остин Грин не появлялись вместе на публике от 2014 года.

И вот теперь звездные супруги впервые за пять лет осуществило светский выход, посетив торжественный вечер PUBG Mobile's Fight4TheAmazon и Global Green в Лос-Анджелесе.

Global Green — это организация, главной целью которой является создание жизнеспособного будущего для окружающей среды. Она объединилась с онлайн-платформой по сбору средств Omaze и популярной видеоигрой PUBG Mobile, чтобы повысить осведомленность во всем мире о бедственном положении Амазонии, которая сильно пострадала в этом году из-за пожаров в тропических лесах, и с целью защиты Земли от алчных корпораций, которые сокращают продолжительность жизни на планете ради наживы. Фокс и Грин — одни из активистов кампании в поддержку природы Амазонии #Fight4TheAmazon, поэтому вчера они были главными звездами вечера.

Для выхода Меган выбрала длинную шелковое платье с кружевным полупрозрачным верхом жемчужного цвета. Образ актриса дополнила клатчем в цвет.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин познакомились на съемочной площадке сериала "Королева экрана" в 2004 году. Уже через два года звездная пара объявила о помолвке. В 2010 году Меган и Брайан устроили тайную свадебную церемонию на острове Мауи. Супруги воспитывают трех сыновей 6-летнего Ноа, 5-летнего Боди и 3-летнего Джорни Ривера.

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Голливудский актер Брайан Остин Грин, признался, что не хотел встречаться с Меган Фокс. "Меган была очень молода, когда мы познакомились. И я решил, что ничего между нами не будет. Тогда я только разорвал отношения с девушкой, поэтому не искал новых. Но она была очень упорной. Забавно, когда я отклонил ее предложение, объяснив, что не заинтересован, она сказала, что пойдет на свидание с другим. Тогда я и занервничал. Я понял, что мнение о ней и о другом парне убивает меня ", - рассказывал актер.

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