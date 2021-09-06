Меган Фокс очаровала новыми фото

Американская актриса и модель Меган Фокс опубликовала в Instagram откровенные фото.

Звезда показала себя в черном лифе и зеленой мини-юбке с укороченным пиджаком. Наряд открыл тело актрисы и показал ее подтянутый живот.

Меган позировала дома на кухне на фоне огромного черного мраморного стола.

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"Когда я скажу вам, что стол в этом airbnb кое-что видел", - написала Меган.

Поклонники заметили в Фокс длинный светлый маникюр. Актриса позировала без украшений и с распущенными волосами.

На днях голливудская актриса Сальма Хайек отпраздновала 55-летие. По случаю праздника звезда опубликовала фотографию в купальнике в Instagram. Поклонники пришли в восторг от вида Хайек и засыпали ее комплиментами. Кто еще из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике, читайте в материале Gazeta.ua.