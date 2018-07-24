Медики шокированы результатами осмотра Роналду

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поразил состоянию здоровья. Фото depo.ua

Состояние здоровья футбольной звезды 33-летнего Криштиану Роналду, как у 20-летнего спортсмена. Это подтвердило медицинское обследование в Турине.

"Роналду набрал всего 7% жира, тогда как средний показатель для профессиональных футболистов - 10-11%. Он также показал 50% мышечной массы, что на 4% больше, чем у среднего возраста профи", - говорят врачи, сообщает The Sun.

Ранее спортсмен заявлял, что чувствует себя на 10 лет моложе биологического возраста. Этот факт подтвердили специалисты.

10 июля Роналду перешел из мадридского Реала в туринский Ювентус.

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10 июля Роналду перешел из мадридского Реала в туринский Ювентус. Роналду перебрался в "Ювентус" за 112 млн евро.