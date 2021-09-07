Маски создавали четыре дня: импровизатор и актер перевоплотились в главных персонажей "Венома"

Юморист Константин Трембовецкий и блогер Богдан Шелудяк, известный под псевдонимом Буше, посетили фестиваль комиксов и косплея Comic Con Ukraine, который прошел в Киеве. Они перевоплотились в главных персонажей фильма "Веном".

Актер, сыгравший в сериалити "Киев днем ​​и ночью", поделился, что ему впервые наложили такой грим.

"В процессе работы на мгновение представил, что действительно перевоплощаюсь в своего любимого персонажа Венома. А вокруг еще и ходят разные Спайдермены, Бэтмены, Торы. Изменилось ощущение реальности: будто попал во Вселенную Marvel. Сначала меня пугали, что будет трудно, кожа может чесаться, но ничего такого не произошло. Не скажу, что очень комфортно, но два-три часа я спокойно в таком виде происходил. Было интересно наблюдать за реакцией других на мой образ", - рассказал Шелудяк.

Участник Improv Live Show на "Новом канале" вспомнил, что не первый раз перевоплощается с профессиональным гримом.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

"Когда-то моя знакомая училась на гримера, и я был у нее на экзамене моделью для грима средневекового человека. Ей не очень повезло, потому что у меня нос не очень подходящей формы, щеки не такие, как было нужно. Но, помню, что ей удалось, и я даже шел домой в этом гриме. "Собирал" удивления прохожих. На этот раз у меня еще лучше эмоции. Действительно почувствовал себя Карнажем", - сказал Трембовецкий.

Маски Венома и Карнажа создавали четыре дня.

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"Работала со слепком актеров, чтобы примерно повторить анатомию лица. Веном - универсальная накладка, поэтому можно было лепить на любом слепке. Маски сделаны из подручных материалов: латекса, муки, пластмассовых ногтей и клея", - поделилась художница по гриму Джулия Мельник.

Третий фестиваль популярной культуры Comic Con Ukraine состоялся на территории столичного арт-завода "Платформа" 4-5 сентября. Провели встречи с зарубежными звездами, выступления музыкальных групп, танцоров и косплееров, турниры по настольным и видеоиграм, выставки.