MARUV отмечает 30-летие. Самые скандальные образы артистки

Сегодня, 15 февраля, певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, празднует 30-й день рождения. Композитор, исполнительница и автор песен часто поражает фанов экстравагантными нарядами и эротическими клипами.

Звезда предстает в скандальных образах не только на сцене. Она регулярно публикует пикантные фото, на которых откровенно позирует, в Instagram.

Фото: instagram.com/maruvofficial

На одну из соблазнительных фотосессий MARUV выбрала черную блузку с глубоким декольте. Эффектный образ дополнила ярким макияжем.

Артистка делилась фотографиями со съемок сексуальных клипов. Она соблазнительно изгибалась, демонстрируя аппетитные формы.

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Также в сети показывала концертные образы. Одним из таких является красный костюм в стиле БДСМ.

MARUV - украинская певица, музыкальными направлениями которой являются поп и электронная музыка. Выступает сольно с 2018 года. Исполнительница известна связями с российским шоу-бизнесом. Она часто выступает в Российской Федерации и дает интервью для российских медиа.