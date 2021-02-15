 
Ексклюзивы
1/5
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Просмотров: 1332
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
Просмотров: 189
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 1071
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 369
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
2 Просмотров: 567
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 108
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 171
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6417
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 189
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 297
Фото
Все фото
15
5
9
10
4
MARUV отмечает 30-летие. Самые скандальные образы артистки
MARUV отмечает 30-летие. Самые скандальные образы артистки
Соблазнительная Бейонсе в боди выпятила пышные ягодицы
Соблазнительная Бейонсе в боди выпятила пышные ягодицы
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
В нижнем белье и лепестках роз. В каких образах звезды встречали День влюбленных
В нижнем белье и лепестках роз. В каких образах звезды встречали День влюбленных
Меган Маркл и принц Гарри станут родителями во второй раз
Меган Маркл и принц Гарри станут родителями во второй раз
Видео
Все видео
Пивоваров выпустил ремейк сингла "Кислород"
Пивоваров выпустил ремейк сингла "Кислород"
Украинский исполнитель выпустил песню для одиноких сердец
Украинский исполнитель выпустил песню для одиноких сердец
"Магическая сексуальность". Жена Dzidzio представила соблазнительную песню
"Магическая сексуальность". Жена Dzidzio представила соблазнительную песню
Jerry Heil представила формулу любви в новой песне
Jerry Heil представила формулу любви в новой песне
Тина Кароль в обтягивающему наряде представила "скандальный" клип
Тина Кароль в обтягивающему наряде представила "скандальный" клип
Интервью
1/5
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 189
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 1080
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 369
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 288
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 477
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 828
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
понедельник, 15 февраля 2021 18:26

MARUV отмечает 30-летие. Самые скандальные образы артистки
15

  Комментировать

Сегодня, 15 февраля, певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, празднует 30-й день рождения. Композитор, исполнительница и автор песен часто поражает фанов экстравагантными нарядами и эротическими клипами.

Звезда предстает в скандальных образах не только на сцене. Она регулярно публикует пикантные фото, на которых откровенно позирует, в Instagram.

Maruv отмечает 30-летие
Фото: instagram.com/maruvofficial
Maruv отмечает 30-летие
Maruv отмечает 30-летие
Maruv отмечает 30-летие
Maruv отмечает 30-летие

На одну из соблазнительных фотосессий MARUV выбрала черную блузку с глубоким декольте. Эффектный образ дополнила ярким макияжем.

Артистка делилась фотографиями со съемок сексуальных клипов. Она соблазнительно изгибалась, демонстрируя аппетитные формы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соблазнительная Бейонсе в боди выпятила пышные ягодицы

Также в сети показывала концертные образы. Одним из таких является красный костюм в стиле БДСМ.

MARUV - украинская певица, музыкальными направлениями которой являются поп и электронная музыка. Выступает сольно с 2018 года. Исполнительница известна связями с российским шоу-бизнесом. Она часто выступает в Российской Федерации и дает интервью для российских медиа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «MARUV отмечает 30-летие. Самые скандальные образы артистки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

С конвейера сошел автомобиль с новейшим двигателем

Первый позывной радио включили для рабочих завода

Велосипедист стал самым быстрым гонщиком "Формулы-1"

Запретили браки с иностранцами

Перстень за 2 млн: чем поражает Tiffany

Приняли закон о языке для государственных учреждений

Польша и Украина обменялись территориями

Назвали самую распространенную онкологию среди украинских детей

Презентовали новый вид техники

Самое читаемое
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
5
 Просмотров: 31221
Показали поместья и автомобили Лукашенко
Показали поместья и автомобили Лукашенко
6
 Просмотров: 21663
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
9
 Просмотров: 14040
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
4
 Просмотров: 12376
Жена тренера &quot;Динамо&quot; заспамила соцсети эротическими фото
Жена тренера "Динамо" заспамила соцсети эротическими фото
8
 Просмотров: 10927
Знаменитости
"Начало трясти, минут 10 был шок" - участник "Голоса страны" поделился впечатлениями от шоу
"Начало трясти, минут 10 был шок" - участник "Голоса страны" поделился впечатлениями от шоу
 Просмотров: 243
Соблазнительная Бейонсе в боди выпятила пышные ягодицы
Соблазнительная Бейонсе в боди выпятила пышные ягодицы
5
 Просмотров: 1989
Пивоваров выпустил ремейк сингла "Кислород"
Пивоваров выпустил ремейк сингла "Кислород"
 Просмотров: 45
Украинский исполнитель выпустил песню для одиноких сердец
Украинский исполнитель выпустил песню для одиноких сердец
 Просмотров: 90
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
9
 Просмотров: 13968
Больше всего комментируют
19
Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского
10
Путин сделал заявление о Донбассе
2
Землю будут продавать на электронных аукционах
2
Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление
2
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
Голосов: 42533
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть