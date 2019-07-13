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суббота, 13 июля 2019 22:45

Мария Шарапова отдохнула на пляже после травмы запястья
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Шарапова снялась с соревнований на Уимблдоне в Англии
Фото: dailymail.co.uk
Шарапова снялась с соревнований на Уимблдоне в Англии
Шарапова снялась с соревнований на Уимблдоне в Англии
Шарапова снялась с соревнований на Уимблдоне в Англии
Шарапова снялась с соревнований на Уимблдоне в Англии

Российская теннисистка Мария Шарапова отдохнула на берегу моря в Италии. Незадолго до этого она снялась с соревнований на Уимблдоне в Англии. Причиной такого решения стала травма запястья.

На пляже Шарапова продемонстрировала стройную фигуру в красном бикини. Также спортсменка имела солнечные очки.

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После купания теннисистка отдохнула на шизлонге в тени.

"У меня воспаление в сухожилии. Но на соревновании я сделала все, что смогла", - сказала Шарапова. Не закончив сет, теннисистка вызвала на корт медиков.

Украинская теннисистка Элина Свитолина после вылета из Уимблдона на стадии полуфинала поделилась впечатлением в социальных сетях. По ее словам, турнир выдался незабываемым и нужно дальше готовиться ко второй половине сезона.

Daily Mail
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