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среда, 02 мая 2018 22:55

Мария Яремчук не устояла перед преданным фанатом

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Мария Яремчук не устояла перед преданным фанатом
Мария Яремчук Фото Пресс-служба

Мария Яремчук на Благотворительном концерте в Харькове половину своего перфоманса провела в компании детей. Во время исполнения трека "Дай любов" певица пригласила на сцену самых юных зрителей. Идея настолько им понравилась, что вместо нескольких малышей спеть и станцевать со звездной гостьей решили практически все дети, присутствующие в зале.

Самый маленький поклонник исполнил для Марии песню, чем вызвал восторг и умиление артистки. "Я снова влюбилась" - произнесла певица.

Трогательным видео Яремчук поделилась на своей странице в Instagram."Викрав мені серце" - подписала исполнительница.

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В комментариях фолловеры Марии поблагодарили ее за концерт и подаренные эмоции.

"После такого концерта вы покорили нас. Браво! Ваша энергетика, доброта и, конечно, ваш голос он божественный. Ждем вас снова в Харькове с большим сольным концертом"

"Ваш талант вдохновляет на прекрасное. Вы замечательный светлый человек, несущий в этот мир любовь. Благодарю за подаренное настроение", - отметили подписчики.

Ранее Мария Яремчук в коллаборации с подростковым танцевальным бойз бэндом DSIDE BAND презентовала новый хайповий трек.

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03
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