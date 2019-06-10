Марго Робби призналась, какое слово ненавидит всей душой

Фото: vogue.com

Австралийская киноактриса Марго Робби снялась для американского глянца.

Звезда примерила разные образы - от кинодивы к серьезному мужчины в костюме для июльского журнала Vogue USA.

В разговоре Марго призналась, что есть слово, которое она ненавидит больше всего, особенно, когда его применяют по отношению к ней. Это "секс-символ".

"Терпеть не могу это слово, от всей души его ненавижу. Чувствую себя идиоткой, говоря это, потому что в мире есть и худшие вещи, но я совершенно не "секс-бомба". Я не из тех женщин, кто заставляет людей восторженно замолчать, когда та входит в комнату. Не знаю, каким бы словом меня описали мои друзья, но это точно не "секс-символ", - рассказала Робби.

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Как оказалось, съемки в новом фильме "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино стали для нее настоящим вызовом.

"Мне гораздо проще сыграть темного и злого персонажа. С Тоней Хардинг мне хотелось казаться крупногабаритной, будто у нее утяжелители на ногах. А здесь мне пришлось действовать наоборот", - рассказала Робби.

Фотосессию провиля фотографы Инез и Винуд. Позировала актриса в вещах от Marc Jacobs, Gucci, Dolce & Gabbana, Michael Kors, Chanel, Versace, Celine и Burberry.

Марго Робби вместе с Кристен Стюарт попали в список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. За свою работу девушки получают по $ 10 млн.