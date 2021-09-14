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вторник, 14 сентября 2021 12:01

MamaRika похвасталась фигурой в купальнике через 1,5 месяца после родов

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Украинская певица MamaRika показала стройную фигуру через 1,5 месяца после родов.

Фото в бикини запостила в Instagram.

MamaRika продемонстрировала фигуру в черном купальнике у бассейна. Врачи наконец позволили купаться после кесарева сечения, призналась певица.

Автор: @mamarika_official
  MamaRika показала фигуру после родов.
MamaRika показала фигуру после родов.

"Я осознала, что влезла в свой самый маленький купальник. Ежедневные процедуры, которые я делаю сама, дают результат. На спорт тоже благословили - планирую постепенно врываться", - прокомментировала артистка.

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Автор: @mamarika_official
  MamaRika показала фигуру после родов.
MamaRika показала фигуру после родов.

Чтобы получить тело мечты, нужно сбросить еще четыре килограмма, заверила звезда. Однако она все равно довольна своим телом.

2 августа 2021 года украинская певица MamaRika родила сына от Сергея Середы.

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