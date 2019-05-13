"Мама Наоми" - Кэмпбелл родила ребенка?

Американская модель Наоми Кэмпбелл заинтриговала подписчиков новым фото, которым поделилась в День матери.
На снимке она держит новорожденного малыша завернутого в белые пеленки.
Фотографию модель подписала только смайликами в виде сердец.
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Фолловеры терялись в догадках, чей это малыш и когда Наоми успела родить ребенка.
"Стоп, Наоми стала мамой?", "она не рожала, наверное это суррогатное материнство", "как две капли воды", "мама Наоми, малыш Кэмпбелл".
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Модель Наоми Кэмпбелл участвовала в пикантной топлес-съёмке, в которой позировала с полуобнаженным репером.
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