"Мама Наоми" - Кэмпбелл родила ребенка?

Наоми Кэмпбелл удивила сеть новым снимком. Фото: @naomi

Американская модель Наоми Кэмпбелл заинтриговала подписчиков новым фото, которым поделилась в День матери.

На снимке она держит новорожденного малыша завернутого в белые пеленки.

Фотографию модель подписала только смайликами в виде сердец.

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Фолловеры терялись в догадках, чей это малыш и когда Наоми успела родить ребенка.

"Стоп, Наоми стала мамой?", "она не рожала, наверное это суррогатное материнство", "как две капли воды", "мама Наоми, малыш Кэмпбелл".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Naomi Campbell (@naomi) 12 Май 2019 в 3:30 PDT

Модель Наоми Кэмпбелл участвовала в пикантной топлес-съёмке, в которой позировала с полуобнаженным репером.