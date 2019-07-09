Maluma в восторге: говорит и выступает по-украински

Maluma на концерте в Киеве 8 июля вышел на сцену с украинским флагом.
Певец впервые посетил страну и гулял Киевом. Он гулял по столице и выложил видео в Instagram, на которых восхищался Украиной.
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В видео он говорил, что ему очень нравится украинский язык, но он считает его сложным. Испанец сказал со сцены по-украински "спасибо" и "на здоровье", пишет unn.
На разогреве выступила Настя Каменских. Они сделали общее фото.
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Британский музыкант Стинг отменил концерт в Европе по состоянию здоровья. Выходить на сцену исполнителю запретили врачи, сообщили представители звезды в Twitter.
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