Maluma в восторге: говорит и выступает по-украински

Maluma на концерте в Киеве выступал с украинским флагом. Фото: 24см

Maluma на концерте в Киеве 8 июля вышел на сцену с украинским флагом.

Певец впервые посетил страну и гулял Киевом. Он гулял по столице и выложил видео в Instagram, на которых восхищался Украиной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лариса Хлопкова (@larisa_hlopkova) 8 Июл 2019 в 8:53 PDT

В видео он говорил, что ему очень нравится украинский язык, но он считает его сложным. Испанец сказал со сцены по-украински "спасибо" и "на здоровье", пишет unn.

На разогреве выступила Настя Каменских. Они сделали общее фото.

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Британский музыкант Стинг отменил концерт в Европе по состоянию здоровья. Выходить на сцену исполнителю запретили врачи, сообщили представители звезды в Twitter.