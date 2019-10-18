Маленькие танцоры и Монатик на паркете: чем удивит 9-й эфир "Танцев со звездами"

9 выпуск "Танцев со звездами" стнет детским. Фото: Пресс-служба 1+1

В это воскресенье, 20 октября, покажут 9 прямой эфир шоу "Танцы со звездами", который станет детским.

Пары выйдут на паркет с маленькими танцорами страны. Также звездные участники вспомнят, какими они в детстве и поделятся личными историями.

Ведущим балкона, который будет встречать звезд после выступлений станет юморист, участник первого сезона "Танцы со звездами" Юрий Ткач.

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А в качестве приглашенной звезды в воскресенье вернется на шоу мультиартист MONATIK, который исполнит свой хит "Каждый раз". Специально ради выступления певец вернулся в Украину из мирового турне.

Пары, которые попадут в зону риска, будут бороться за шанс остаться в проекте. Им предстоит продемонстрировать танец, который станет для них сюрпризом. Решение, кто из них пройдет дальше, будут принимать судьи, оценивая техническую подготовку пары.

Судить выступления пар будет обновлен состав жюри: к Екатерине Кухар, Владу Яме и Франсиско Гомесу присоединился выдающийся балетмейстер и Народный артист Украины, 89-летний Григорий Чапкис.

Бывший участник шоу "Танцы со звездами", актер театра и кино Михаил Кукуюк откровенно рассказал о впечатлениях от проекта и о том, как дотанцевал до 8-го эфира. Он с партнершей Елизаветой Дружининой отказались танцевать танец "за жизнь" и покинули шоу по собственному желанию.