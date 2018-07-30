Макс Барских раскрывает секреты своего будущего концерта "Семь"

Автор: пресс-служба Премьера новой пластинки Барского состоится прямо на сцене МВЦ 29 ноября

Осталось ровно 4 месяца до концерта Макса Барских в киевском МВЦ. Счастливое число Барских в нейминге новой шоу-программы породило немало споров среди поклонников артиста. Команда певца во главе с Аланом Бадоевым начинает обратный отсчет и приступает раскрывать секреты тех самых семи элементов, вошедших в концепцию будущего шоу.

"Семь" - это осенний альбом. Я не имею в виду время года, я говорю о состоянии в отношениях и душе. Я задумал создать танцевальный альбом, где каждая песня - живая эмоция", - рассказывает Барских.

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Премьера пластинки состоится прямо на сцене МВЦ 29 ноября. Зрители станут первыми, кто услышит главную музыкальную интригу сезона от Макса Барских.

Автор: пресс-служба Премьера новой пластинки Барского состоится прямо на сцене МВЦ 29 ноября

Макс Барских презентовал клип на сингл "Полураздета". Трек был написан специально для украинской романтической комедии о любви "Секс и ничего личного", став его официальным саундтреком. В прокат картина выйдет в следующем году в День всех влюбленных.