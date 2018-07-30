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понедельник, 30 июля 2018 15:19

Макс Барских раскрывает секреты своего будущего концерта "Семь"

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Автор: пресс-служба
  Премьера новой пластинки Барского состоится прямо на сцене МВЦ 29 ноября
Премьера новой пластинки Барского состоится прямо на сцене МВЦ 29 ноября

Осталось ровно 4 месяца до концерта Макса Барских в киевском МВЦ. Счастливое число Барских в нейминге новой шоу-программы породило немало споров среди поклонников артиста. Команда певца во главе с Аланом Бадоевым начинает обратный отсчет и приступает раскрывать секреты тех самых семи элементов, вошедших в концепцию будущего шоу.

"Семь" - это осенний альбом. Я не имею в виду время года, я говорю о состоянии в отношениях и душе. Я задумал создать танцевальный альбом, где каждая песня - живая эмоция", - рассказывает Барских.

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Премьера пластинки состоится прямо на сцене МВЦ 29 ноября. Зрители станут первыми, кто услышит главную музыкальную интригу сезона от Макса Барских.

Автор: пресс-служба
  Премьера новой пластинки Барского состоится прямо на сцене МВЦ 29 ноября
Премьера новой пластинки Барского состоится прямо на сцене МВЦ 29 ноября

Макс Барских презентовал клип на сингл "Полураздета". Трек был написан специально для украинской романтической комедии о любви "Секс и ничего личного", став его официальным саундтреком. В прокат картина выйдет в следующем году в День всех влюбленных.

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