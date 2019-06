Майли Сайрус рекламирует новый альбом в самом лифчике и чулках

Американская певица Майли Сайрус опубликовала откровенные фото со съемки, посвященной ее новому альбому "She Is Coming".

На фотографиях знаменитость позирует в самом бюстгальтере, трусах и чулках от Gucci.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вышел трейлер пятого сезона сериала "Черное зеркало"

Также певица разместила несколько отрывков промо-видео. В роликах она гуляет в платье и пиджаке узкими улицами и в метро.

В пластинку "She is coming" или "Она приходит" вошло 6 песен. Только 2 из них исполнительница спела сольно. В записи других композиций участвовали Ру Пол и рэперы Swae Lee, Mike Will Made It и Ghostface Killah. Эта пластинка является первой частью из трех запланированных мини-альбомов.

Последний альбом Майли "Younger Now" вышел в 2017 году.