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понедельник, 03 июня 2019 20:26

Майли Сайрус рекламирует новый альбом в самом лифчике и чулках
5

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На фотографиях знаменитость позирует в самом бюстгальтере, трусах и чулках от Gucci
Фото: Instagram
На фотографиях знаменитость позирует в самом бюстгальтере, трусах и чулках от Gucci
Последний альбом Майли "Younger Now" вышел в 2017 году
Майли Сайрус с мужем на Met Gala
Последний альбом Майли "Younger Now" вышел в 2017 году

Американская певица Майли Сайрус опубликовала откровенные фото со съемки, посвященной ее новому альбому "She Is Coming".

На фотографиях знаменитость позирует в самом бюстгальтере, трусах и чулках от Gucci.

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Также певица разместила несколько отрывков промо-видео. В роликах она гуляет в платье и пиджаке узкими улицами и в метро.

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SHE IS COMING out now !

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

В пластинку "She is coming" или "Она приходит" вошло 6 песен. Только 2 из них исполнительница спела сольно. В записи других композиций участвовали Ру Пол и рэперы Swae Lee, Mike Will Made It и Ghostface Killah. Эта пластинка является первой частью из трех запланированных мини-альбомов.

Последний альбом Майли "Younger Now" вышел в 2017 году.

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Дата
03
июня

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