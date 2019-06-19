Майк Тайсон обвинил в разрушении семьи Брэда Питта

Американский боксер Майк Тайсон обвинил свою бывшую жену, актрису Робин Гивенс, в измене с голливудским актером Брэдом Питтом.
Об этом говорится в мемуарах Тайсона "Undisputed Truth" ( "Безоговорочная истина"), сообщило издание Hollywood Life.
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Боксер утверждал, что застал любимую в постели с Питтом в конце 1980-х годов.
По словам Тайсона, экс-супруг Анджелины Джоли умолял его не бить и успокоиться.
"Мы просто репетировали наши роли. Она все время говорила о тебе", - утверждал Питт согласно мемуарам Тайсона.
Бывшая жена спортсмена отрицает все обвинения.
Робин и Майк поженились в феврале 1988 года, через два года после первой встречи. Актриса перенесла выкидыш в течение года, и все начало распадаться между ними. Она подала на развод. Робин снова вышла замуж в 1997 году, но быстро разошлась со вторым мужем.
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