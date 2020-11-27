"Магия сись!" - Анастасия Приходько топлес позировала с арбузом

33-летняя украинская певица Анастасия Приходько удивила поклонников пикантным фото топлес.

Снимок, на котором Приходько игриво прикрывает обнаженный бюст кусочками арбуза, она опубликовала в Instagram.

"Почему грудь у людей вызывает столько радости? Реально! Постишь красивую фотографию, пишешь о чем-то, что волнует, и почти на всех таких фото обычная реакция! А как только появляется грудь, вуаля – магия! Магия сись какая-то! Все радуются, словно первый раз снег увидели! Удивительные люди, - прокомментировала артистка собственный пост.

Фото: instagram.com/prykhodko_official

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В 2019 году Анастасия Приходько выиграла суд о незаконном использовании образа певицы в агитролике пятого президента Петра Порошенко. Его транслировали на канале "Украина". Ей присудили почти 270 тыс. грн компенсации.