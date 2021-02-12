"Магическая сексуальность". Жена Dzidzio представила соблазнительную песню

Slavia выпустила песню "50 відтінків". Фото: instagram.com/slavia_official

Артистка Ярослава Хома, более известная как Slavia, выпустила откровенный сингл "50 відтінків".

Жена певца Dzidzio порадовала фанов песней ко Дню влюбленных. Об этом она сообщила в Instagram.

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"Латинскими зажигательными и чувственными ритмами украинская певица вдохновляет всех влюбленных на яркие сексуальные фантазии, горячие поцелуи и откровенные желания. Каждый поцелованный Купидоном человек в этот самый романтичный период должен забыть о предрассудках и открыться максимально своей половинке, даже если для этого потребуются "игрушки "для взрослых", - написала исполнительница.

Жена популярного украинского артиста Dzidzio певица SLAVIA, настоящее имя которой Ярослава Хома, летала на отдых и радовала фанов обольстительными фото. Исполнительница запостила снимок, где соблазнительно позирует на пляже среди пальм на фоне моря. Она стоит спиной и хвастается упругими ягодицами и длинными ногами.