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вторник, 29 октября 2019 13:17

Людмила Барбир стала Мортишей в мультфильме "Семейка Аддамс"
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Людмила Барбир озвучила Мортишу Аддамс
Фото: пресс-служба
Людмила Барбир и Екатерина Осадчая
Михаил Кукуюк, Jerry Heil и Людмила Барбир

На прошлой неделе состоялась звездная премьера анимационной комедии "Семейка Аддамс", которая приурочена к Хэллоуину.

На показ пришли телеведущие "1+1" Юрий Горбунов, Катя Осадчая, Алексей Душка, Богдан Юсипчук, ведущий программы "Затерянный мир" на канале "2+2" Геннадий Попенко участники третьего сезона "Танцев со звездами" Дмитрий Жук и Яна Цибульская. Они также поздравили ведущую "Сніданку з "1+1"Людмилу Барбир с успешно выполненной ролью Мортиши.

Мортиша Аддамс - жена Гомеса, главы семейства, высокая худощавая женщина с бледной кожей в черном платье, которая выращивает ядовитые растения в своей оранжерее и любит своего мужа не меньше, чем он ее.

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По словам Людмилы Барбир, она была безмерно счастливой, когда ей предложили озвучить героиню.

На красной дорожке Людмила Барбир появился в длинном черном платье, похожем на то, которое носит ее персонаж в мультфильме, и сделала грим, который напоминал Мортишин.

Автор: пресс-служба
  Михаил Кукуюк, Jerry Heil и Людмила Барбир
Михаил Кукуюк, Jerry Heil и Людмила Барбир

"Мортиша мне импонирует, потому что очень страстная, темпераментная, но в то же время умеет быть сдержанной и очень взвешенной. Она любящая мама и мудрая хозяйка. Но когда речь идет о том, чтобы защитить и отстоять честь своей семьи, она бескомпромиссная. Такое сочетание темперамента и умение быть сдержанной у нас и является совместным", - поделилась Барбир.

Юрий Горбунов рассказал, что прежде всего рассмотрел роль Людмилы в дубляже с точки зрения продюсера.

"Я подумал, как здорово, что наши телеведущие, актеры могут реализовываться в таком плане. Потому что я довольно много озвучивал в своей карьере мультиков, и это очень хороший опыт: ты перевоплощаешься в образ персонажа, начинаешь жить его эмоциями, его переживаниями и по другому уже смотришь на этот мультик. Если Люду взяли - значит, они с Мортишей чем-то похожи. Поскольку голоса утверждает компания-производитель. Например, в Sony Pictures, Warner Bros. Pictures, Universal Pictures", - прокомментировал Юрий Горбунов.

Кроме Людмилы Барбир к дубляжной семье анимационной комедии присоединились украинские звезды: Михаил Кукуюк, Сергей Никитюк, Ира Кудашова и Jerry Heil.

Создатели сериала "Чернобыль" от HBO готовят новую часть "Пиратов Карибского моря". Сюжет для фильма создадут продюсер Крэйг Мазин и сценарист Тед Эллиотт.

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