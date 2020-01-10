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пятница, 10 января 2020 09:33

Люди массово отписываются от аккаунта Заворотнюк

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Люди массово отписываются от аккаунта Заворотнюк
Родные не будут комментировать состояние Заворотнюк. Фото: Instagram

Люди массово отписываются от Instagram-аккаунта, созданного в поддержку российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

За день блог теряет около 500 человек, сообщает "7 дней".

Когда стало известно о болезни актрисы, пользователи поспешили подписаться на аккаунт, чтобы узнавать новости о Заворотнюк, считают журналисты.

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Но стало известно, что близкие актрисы не будут делиться новостями и комментировать ее состояние. Из-за этого пользователи начали отписываться.

Сейчас за аккаунтом следят 67,5 тыс. подписчиков.

Российская пресса рассказала новые подробности о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, которая якобы борется с раком. 48-летнюю звезду частично парализовало, пишет Telegram канал Mash.

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