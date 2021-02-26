Любовный треугольник. Ани Лорак презентовала клип о собственной истории

Это 1-я видеоработа в 2021 году. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Артистка Ани Лорак представила трек "Наполовину" и клип к нему. Это 1-я видеоработа в 2021 году.

В клипе показывается любовный треугольник. Певица впервые сыграла саму себя и показала историю собственной жизни.

"История очень близка мне. Строки "Стань счастливей, слышишь, но не любой ценой, если третий лишний" глубоко открывают смысл всей песни. Это о сильной, волевой личности, которая прошла через ошибки и разочарования, но сохранила в себе свет. У нее остались силы, чтобы выйти и легко рассказать эту историю публике", - сказала Ани Лорак.

Режиссером видеоработы стала Екатерина Царик.

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"После того, как я впервые услышала песню, мы решили вернуться к классическому рассказу о любовном треугольнике. Мы хотели показать, что это тяжелое испытание для каждого участника истории", - отметила Царик.

Релиз клипа на песню "Страдаем и любим" состоялся 24 ноября на официальном YouTube-канале Ани Лорак. События в клипе разворачиваются на закрытой вечеринке в доме. Отдельное внимание привлекают fashion-луки гостей вечеринки и образы Ани Лорак.