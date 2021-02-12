Любовь зла: 5 знаменитостей, которые покончили с собой из-за несчастной любви

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Бывшая девушка чемпиона мира-2014 Жерома Боатенга покончила с собой через неделю после расставания с немецким футболистом. Вечером 9 февраля 25-летнюю фотомодель Кассию Ленхардт нашли мертвой в Берлине. Она встречалась с 32-летним Боатенгом в течение 15 месяцев, но 2 февраля пара разошлась. По словам подруги, Кассия была очень расстроена тем, что Боатенг обвинил ее в шантаже и в алкоголизме.

Gazeta.uaсобрала 5 историй известных людей, которые покончили жизнь самоубийством из-за несчастной любви.

Британская диджейка 38-летняя Люси Стоун также покончила с собой. Трагедия произошла 4 сентября прошлого года. Знаменитость выпрыгнула с 14-го этажа после тяжелого разрыва с любимым, с которым встречалась 5 лет.

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В мае прошлого года в Тернополе покончил жизнь самоубийством чемпион Украины по бодибилдингу 2012 26-летний Любомир Шкодзинский. Мужчине было 26 лет. Причиной самоубийства назвали неразделенную любовь.

Вокалист группы The Prodigy 49-летний Кит Флинт покончил с собой после расставания с женой, японской моделью и диджейкой Маюми Каи. Произошло это 4 марта 2019. После расставания с любимым в Флинта началась тяжелая депрессия. Он снова начал употреблять наркотики.

В мая 2018 года американская фотомодель, звезда Playboy и писательница 47-летняя Стефани Адамс выбросилась из окна высотного отеля "Gotham", предварительно столкнув вниз 7-летнего сына Винсента. Незадолго до трагедии она пережила затяжное развод и боролась за родительскую опеку.

Каждые 40 секунд на планете происходит один случай суицида. Ежегодно примерно 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством.