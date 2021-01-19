"Люблю смотреть на это действо". Хореограф высказалась про ритуал на Крещение

Звезда имеет свой ритуал. Фото: предоставлено пиар-агентом танцовщицы

Танцовщица Илона Гвоздева рассказала, соблюдает ли традиции - нырять в прорубь на Крещение. Она отметила, что ее отец всегда старался побудить к этому, ведь он при жизни всегда погружался в освященную прорубь в этот день. Однако хореограф так и не решилась.

"На Крещение я никогда не ныряла в прорубь, не обращая внимания на то, что веду спортивный образ жизни. Честно говоря, специально избегаю эту процедуры. Но всегда люблю приехать на прорубь, чтобы посмотреть на все это действо. Стою в пуховике, теплой одежде со стаканчиком глинтвейна и громко хлопаю в ладоши, чтобы подбодрить и поддержать друзей, которые ныряют в прорубь", - поделилась Гвоздева.

Звезда имеет свой ритуал.

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"Предпочитаю с восходом солнца принять душ, поблагодарить Бога за все, прочитать "Отче наш" и перекреститься. А тем, кто ныряет в прорубь, я низко кланяюсь", - отметила она.

Танцовщица Илона Гвоздева поделилась мыслями про гадания на возлюбленного. Также она рассказала подробнее о праздновании Старого Нового года.