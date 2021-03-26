Любимая Неймара прикрыла голые прелести соломенной шляпой

Американская модель кубинско-хорватского происхождения 28-летняя Наталья Барулич опять поразила подписчиков соблазнительными фотографиями. Женщина отдыхает на Мальдивских островах.

Фото: instagram.com/natalia

На снимках, опубликованных в Instagram, любимая звездного футболиста Неймара позировала обнаженной. Прикрыла пышные прелести соломенной шляпой. На других фото - светлым полотенцем. Фотосессию устроила на фоне океана.

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Автором съемок является Мелисса Картахена.

Американская модель 28-летняя Наталья Барулич поразила поклонников жаркой фотосессией. На серии снимков девушка звездного футболиста 28-летнего Неймара позировала в розовом эротическом боди. Образ дополнила ожерельем и ярким макияжем.