Любимая Неймара похвасталась пышными прелестями в нижнем белье

Американская модель 28-летняя Наталья Барулич поразила поклонников жаркой фотосессией, кадры из которой опубликовала в Instagram.

На серии снимков девушка звездного футболиста 28-летнего Неймара позировала в розовом эротическом боди. Образ дополнила ожерельем и ярким макияжем.

Фото: instagram.com/natalia

В комментариях под постом поклонники выразили восхищение как образом звезды, так и ее фигурой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мамма Миа". Невеста Роналду в кружевном боди вызвала фурор

Автором съемок является колумбийский фотограф 30-летняя Мелисса Картахена.

Американская модель кубинско-хорватского происхождения 28-летняя Наталья Барулич не стесняется показать фото, на которых позирует в откровенных и соблазнительных образах. На снимке, опубликованном в Instagram, женщина позировала топлес для итальянского дома моды Collini Milano. Любимая лидера ПСЖ 28-летнего Неймара надела бирюзовый костюм.