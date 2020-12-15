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вторник, 15 декабря 2020 17:13

Любимая Неймара похвасталась пышными прелестями в нижнем белье
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Американская модель 28-летняя Наталья Барулич поразила поклонников жаркой фотосессией, кадры из которой опубликовала в Instagram.

На серии снимков девушка звездного футболиста 28-летнего Неймара позировала в розовом эротическом боди. Образ дополнила ожерельем и ярким макияжем.

Барулич устроила соблазнительную фотосессию
Фото: instagram.com/natalia
Барулич устроила соблазнительную фотосессию
Барулич устроила соблазнительную фотосессию
Барулич устроила соблазнительную фотосессию
Барулич устроила соблазнительную фотосессию

В комментариях под постом поклонники выразили восхищение как образом звезды, так и ее фигурой.

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Автором съемок является колумбийский фотограф 30-летняя Мелисса Картахена.

Американская модель кубинско-хорватского происхождения 28-летняя Наталья Барулич не стесняется показать фото, на которых позирует в откровенных и соблазнительных образах. На снимке, опубликованном в Instagram, женщина позировала топлес для итальянского дома моды Collini Milano. Любимая лидера ПСЖ 28-летнего Неймара надела бирюзовый костюм.

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