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среда, 14 июля 2021 11:54

Лучше поздно, чем никогда: кто из известных мужчин стал отцом после 50 лет
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Виктор Павлик четвертый раз стал отцом в 55 лет
Фото: instagram.com/viktorpavlik
Роберт Де Ниро в шестой раз стал отцом в 68 лет.
Мел Гибсон девятый стал отцом 2017 года. Тогда ему был 61 год.
Майкл Дуглас в третий раз стал отцом в 58 лет. Жена Кэтрин Зета-Джонс родила ему дочь Кэрис Зета. У супругов также есть сын Дилан Майкл 2000 года рождения

Певец 55-летний Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом. 15 июня жена Екатерина Репяхова родила сына. Недавно певец признался, что чувствует двойную ответственность, ведь он еще и дед трех внуков.

Кто еще из известных мужчин стал отцом после 50 лет, читайте в материале Gazeta.ua.

В 2012 году американский актер и режиссер 68-летний Роберт Де Ниро в шестой раз стал отцом. Жена Грейс Хайтауэр родила дочь Хелен.

Американский актер и режиссер 61-летний Мел Гибсон девятый раз стал отцом в 2017-м. Спутница Розалинд Росс родила сына.

Американский актер и продюсер 58-летний Майкл Дуглас в третий раз стал отцом. Жена Кэтрин Зета-Джонс родила дочь Кэрис Зета. У супругов также есть сын Дилан Майкл 2000 года рождения.

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Мужские половые клетки образуются непрерывно и до глубокой старости, но подвергаются воздействию всяких токсических продуктов, которые накапливаются в организме с годами. Однако если ваш любимый ведет здоровый образ жизни и следит за состоянием здоровья, такой риск сведен к минимуму.

Психологи говорят о, как минимум, четырех преимуществах позднего отцовства.

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