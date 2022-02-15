"Лошади уже задолбали" - Каминская показала, как качает ягодицы для будущего принца

 
Ексклюзивы
1/5
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
Просмотров: 567
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 189
В войне с Россией формируется украинская идентичность – что пишет об Украине мировая пресса
В войне с Россией формируется украинская идентичность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 513
Паника не поможет. Как сохранять спокойствие и преодолевать тревогу
Паника не поможет. Как сохранять спокойствие и преодолевать тревогу
Просмотров: 603
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Просмотров: 1197
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
3 Просмотров: 6660
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Просмотров: 11664
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Просмотров: 1359
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
Просмотров: 2169
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
5 Просмотров: 5031
Фото
Все фото
5
5
5
6
5
&quot;Лошади уже задолбали&quot; - Каминская показала, как качает ягодицы для будущего принца
"Лошади уже задолбали" - Каминская показала, как качает ягодицы для будущего принца
В пикантном кружеве: Белла Хадид и Хейли Бибер померились фигурами для Victoria&#039;s Secret
В пикантном кружеве: Белла Хадид и Хейли Бибер померились фигурами для Victoria's Secret
Павел Зибров эмоционально описал секс с женой: &quot;Это как фонтан, как Везувий&quot;
Павел Зибров эмоционально описал секс с женой: "Это как фонтан, как Везувий"
Камалия угрожает судом стилистке, которая обвинила ее в невыплате гонораров
Камалия угрожает судом стилистке, которая обвинила ее в невыплате гонораров
Экс-министр Дубилет женился во второй раз: кадры с его избранницей
Экс-министр Дубилет женился во второй раз: кадры с его избранницей
Видео
Все видео
Верка Сердючка впервые за 20 лет выпустила песню на украинском
Верка Сердючка впервые за 20 лет выпустила песню на украинском
Танцевала вокруг пилона в гей-клубе: Адель показала, как отпраздновала триумф на Brit Awards
Танцевала вокруг пилона в гей-клубе: Адель показала, как отпраздновала триумф на Brit Awards
О бывшем и историях любви: Каминская представила первый альбом
О бывшем и историях любви: Каминская представила первый альбом
"В этом и есть наша сила" - Roxolana представила сингл к нацотбору на Евровидение
"В этом и есть наша сила" - Roxolana представила сингл к нацотбору на Евровидение
В бикини и с цветком в волосах: Федишин похвасталась желанным отдыхом на Мальдивах
В бикини и с цветком в волосах: Федишин похвасталась желанным отдыхом на Мальдивах
Интервью
1/5
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 2403
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
3 Просмотров: 3591
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1845
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3222
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1350
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 693
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
вторник, 15 февраля 2022 17:41

"Лошади уже задолбали" - Каминская показала, как качает ягодицы для будущего принца
5

  Комментировать

Певица Слава Каминская показала, как поддерживает стройную фигуру.

Исполнительница качает ягодицы в тренажерном зале и продолжает ждать своего принца. Видео-доказательство звезда опубликовала в Instagram.

"А я до сих пор жду принца, лошади уже задолбали", - написала Каминская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Павел Зибров эмоционально описал секс с женой: "Это как фонтан, как Везувий"

Селебрити надела на тренировку обтягивающие лосины и короткий черный топ. Таким спортивным луком женщина подчеркнула свои прелести и показала стройную фигуру.

Слава Каминская показала свою тренировку
Фото: instagram.com/babaslavka
Слава Каминская показала свою тренировку
Слава Каминская показала свою тренировку
Слава Каминская показала свою тренировку
Слава Каминская показала свою тренировку

Певица Слава Каминская выпустила семь песен о личной истории из своей жизни. После окончания работы в группе "Неангелы" звезда решила поделиться своими внутренними переживаниями о пережитых чувствах, боли и любви.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Лошади уже задолбали" - Каминская показала, как качает ягодицы для будущего принца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

Беглец из Москвы издал первую украинскую книгу

Самое читаемое
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
7
 1 Просмотров: 51432
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
 Просмотров: 14050
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам Просмотров: 11925
&quot;Не впускайте их назад&quot; - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
12
 Просмотров: 11664
Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины
Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины 1 Просмотров: 10188
Знаменитости
В пикантном кружеве: Белла Хадид и Хейли Бибер померились фигурами для Victoria's Secret
В пикантном кружеве: Белла Хадид и Хейли Бибер померились фигурами для Victoria's Secret
5
 Просмотров: 540
Павел Зибров эмоционально описал секс с женой: "Это как фонтан, как Везувий"
Павел Зибров эмоционально описал секс с женой: "Это как фонтан, как Везувий"
5
 Просмотров: 828
Камалия угрожает судом стилистке, которая обвинила ее в невыплате гонораров
Камалия угрожает судом стилистке, которая обвинила ее в невыплате гонораров
6
 Просмотров: 540
Экс-министр Дубилет женился во второй раз: кадры с его избранницей
Экс-министр Дубилет женился во второй раз: кадры с его избранницей
5
 Просмотров: 3843
Канье Уэст разорвал отношения с поклонницей Кардашьян: "Она не могла этого сделать"
Канье Уэст разорвал отношения с поклонницей Кардашьян: "Она не могла этого сделать"
5
 Просмотров: 522
Больше всего комментируют
18
Украина может отказаться от НАТО - Пристайко
8
Экс-президент Польши хочет немедленно ехать в Киев защищать Украину
5
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
4
Alina Pash резко отреагировала на вопрос о поездке в Крым: "Это бесит"
4
"Иначе выводы будут серьезные" - Зеленский дал Ахметову и Пинчуку сутки на возвращение
Голосов: 49
Голосование Кого считаете самой милой парой украинского шоу-бизнеса?
  • Надя Дорофеева и Владимир Дантес
  • Настя Каменских и Потап
  • Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов
  • Владимир и Кристина Остапчуки
  • Дмитрий Монатик и Ирина Демичева
  • Ольга Сумская и Виталий Борисюк
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть