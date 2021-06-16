Лопес сфотографировали за поцелуем с бывшим: момент попал на видео

Автор: instagram.com/jlo Дженнифер Лопес сфотографировали за поцелуем с Беном Аффлеком

Американскую артистку 51-летнюю Дженнифер Лопес и актера 48-летнего Бена Аффлека сфотографировали за поцелуем.

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Нежный момент пары, которую еще давно поклонники окрестили "Беннифер", произошел во время ужина в одном из ресторанов в Малибу. Об этом сообщает Page Six.

Влюбленные были на семейном праздновании: тогда отмечали 50-летие младшей сестры певицы - Линды.

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На видео видно, что вместе с ними были также дети Лопес - Макс и Эмми. По словам инсайдера, мать исполнительницы Гваделупе Родригес одобряет кандидатуру Аффлека.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez & Ben Affleck (@lopezaffleck)

Американские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек восстановили отношения и даже строят серьезные планы на будущее. По словам информатора, Бен и Дженнифер начинают говорить о совместном будущем.