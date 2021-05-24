Лишила покоя: "девушка Бонда" соблазнительно позировала топлесс

Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко лишила покоя своих поклонников пикантной фотографией. Фото опубликовала на своей странице в Instagram.

"Девушка Бонда" позировала топлесс и с белым воротником на шее. Обнаженную грудь Ольга прикрыла руками. Образ дополнила макияжем с акцентом на глаза.

"Самая красивая женщина на земле", "Восторг", "Ольга, перестаньте быть такой завораживающей", - написали фанаты в комментариях.

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Экс-супруга Dzidzio, певица Slavia - Ярослава Притула, поделилась с поклонниками новой фотографией, а также способом своей мотивации. Певица предстала в соблазнительном образе, надев кожаную миниюбку и продемонстрировав стройные ноги.