Лишила покоя: "девушка Бонда" соблазнительно позировала топлесс

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко лишила покоя своих поклонников пикантной фотографией. Фото опубликовала на своей странице в Instagram.
"Девушка Бонда" позировала топлесс и с белым воротником на шее. Обнаженную грудь Ольга прикрыла руками. Образ дополнила макияжем с акцентом на глаза.
"Самая красивая женщина на земле", "Восторг", "Ольга, перестаньте быть такой завораживающей", - написали фанаты в комментариях.
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Экс-супруга Dzidzio, певица Slavia - Ярослава Притула, поделилась с поклонниками новой фотографией, а также способом своей мотивации. Певица предстала в соблазнительном образе, надев кожаную миниюбку и продемонстрировав стройные ноги.
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