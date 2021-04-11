"Липсинк батл": кто прошел в суперфинал

В субботу, 10 апреля, состоялся шестой эпизод шоу звездных пародий "Липсинк батл".

Первыми на сцене в батле сошлись Народная артистка Украины, актриса Ольга Сумская и звезда сериала "Папик", актриса Дарья Петрожицкая. Сумской достался довольно эффектный образ американской поп-дивы Дженнифер Лопес с песней On The Floor.

Петрожицкая в образе легендарной певицы Софии Ротару. Артистка воспроизводила хит звезды "Только этого мало".

Затем на сцену вышли актер и ведущий Дмитрий Танкович и звезда "Бешеного Свадьба" и "Больших Вуйок" Арам Арзуманян. Дмитрий воплощал образ Верки Сердючки с песней Make it rain champagne.

Арзуманян был воссоздать образ солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука с песней "Там, де нас нема".

Третьей парой, которая боролась за выход в финал, были хореограф, судья "Танцев со звездами" Влад Яма и его соперник, танцовщик Евгений Кот.

Яма воссоздал образ певицы Джамалы в начале ее карьеры. Влад "липсив" песню артистки History Repeating.

Кот превратился в украинскую певицу Настю Каменских и выступил в хит Попа, как у Ким.

В итоге шестого эпизода "Липсинк батл" победу одержала Дарья Петрожицкая.