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понедельник, 23 июля 2018 14:04

Линдсей Лохан отведала на ужин украинское традиционное блюдо

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Киноактриса Линдсей Лохан поделилась фанатами фотографиями своей ужина.

Среди блюд с подписью "домашний ужин", больше всего привлекло внимание с хэштегом "борщ". Фотографиями модель поделилась с подписчиками своей страницы Instagram в историях.

Накануне женщина заявила о желании покончить со своей прошлой жизнью и начать все заново.

Автор: Instagram-сторізу Ліндсей Лохан
  Традиционный украинский борщ на одной из фотографий
Традиционный украинский борщ на одной из фотографий

Автор: Instagram-сторізу Ліндсей Лохан
  Вечеря Линдсей Лохан
Вечеря Линдсей Лохан

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Кулинарные предпочтения зависят от региона. Об этом рассказали социологи после исследования. На Западе украинцы с радостью едят голубцы, холодец, деруны, овощное рагу, борщ. На праздники - гуцульский бануш, а главное - должны быть вареники с творогом или картошкой. На Востоке самыми любимыми блюдами считают запеченное или жареное мясо, шашлык, салаты оливье и шубу.

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23
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