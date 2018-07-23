Линдсей Лохан отведала на ужин украинское традиционное блюдо

Киноактриса Линдсей Лохан поделилась фанатами фотографиями своей ужина.

Среди блюд с подписью "домашний ужин", больше всего привлекло внимание с хэштегом "борщ". Фотографиями модель поделилась с подписчиками своей страницы Instagram в историях.

Накануне женщина заявила о желании покончить со своей прошлой жизнью и начать все заново.

Автор: Instagram-сторізу Ліндсей Лохан Традиционный украинский борщ на одной из фотографий

Автор: Instagram-сторізу Ліндсей Лохан Вечеря Линдсей Лохан

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 продуктов, которые нагоняют сонливость

Кулинарные предпочтения зависят от региона. Об этом рассказали социологи после исследования. На Западе украинцы с радостью едят голубцы, холодец, деруны, овощное рагу, борщ. На праздники - гуцульский бануш, а главное - должны быть вареники с творогом или картошкой. На Востоке самыми любимыми блюдами считают запеченное или жареное мясо, шашлык, салаты оливье и шубу.