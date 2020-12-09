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среда, 09 декабря 2020 11:17

Лифт как общественный транспорт и магазины без продавцов. Ведущие "Орла и Решки" узнали интересные факты о Казахстане
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Интересное и необычное о Казахстане узнали во время путешествия ведущие тревела "Орел и Решка".

Западный Казахстан - это место невероятно красивых пустынных пейзажей, приветливых и открытых людей. Именно туда отправилась команда Тревел, который показывает "Новый канал". Ведущие программы Василиса Хвостова и Антон Зайцев не только насладились уик-эндом и испробовали на себе традиции страны. Они также узнали факты о Казахстане, которые точно вас удивят.

1. Верблюды - не редкость. Как в Украине по улицам спокойно гуляют коты и собаки, так в Западном Казахстане - верблюды. Они путешествуют по пустыне вблизи дороги, порой выходят прямо на нее и ходят между машинами. А еще там это большая животное почти в каждом дворе.

2. Нет - улицам, да - кварталам. Василиса Хвостова приехала в город посреди пустыни - Актау. Его особенность - отсутствие улиц. Вместо них здесь - микрорайоны.

"В этих микрорайонах нет названий, но есть номера. Пронумерованы не только районы, но и дома. Представьте: чтобы заказать доставку пиццы, нужно вместо адреса сказать что-то более похожее на номер мобильного. Например, 7-10-26, где 7 - это номер микрорайона, 10 - дома, а 26 - квартиры", - рассказывает ведущая.

Ведущие узнали много необычного в Казахстане
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Ведущие узнали много необычного в Казахстане
Ведущие узнали много необычного в Казахстане
Ведущие узнали много необычного в Казахстане
Ведущие узнали много необычного в Казахстане

3. Магазин без продавца. В Актау еще с советских времен остались "магазины совести" - магазины с прилавками без продавца.

"Нужно просто взять товар с прилавка, оставить деньги в специальном аквариуме или рассчитаться карточкой и уйти. Все здесь построено на честности людей", - говорит Василиса.

4. Лифт - общественный транспорт. Одной из особенностей города Актау является маяк, который находится на крыше жилого дома.

"Здесь подумали: "Зачем строить маяк, если есть многоэтажка прямо на берегу моря?". Маяк светит и указывает путь кораблям и самолетам. Говорят, что можно подняться на крышу и посмотреть на город с высоты птичьего полета. Но сначала надо зайти в подъезд, который больше похож на какой-то бункер, и найти кассу. Там узнаешь удивительный факт о Актау. Здесь лифты - платные, ведь их считают общественным транспортом", - продолжает ведущая.

5. Голова верблюда для гостя. Верблюдов в Казахстане выращивают не только ради молока, но и едят полностью и и мясо, и жир, и сердце, и внутренности, и сало, и печень, оставляют только шерсть.

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"Если в дом приходят гости, то обязательно варят верблюжью голову. Казахи делают это в знак уважения", - рассказала Василиса.

23 октября 2019 года вышел выпуск тревел-шоу "Дома лучше!" от проекта "Орел и решка". Ведущий и режиссер Евгений Синельников вместе со своей командой рассказали о Виннице.

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