Лифчик в сеточку и чулки от Gucci: Майли Сайрус шокировала эротическими фото

Американская певица 28-летняя Майли Сайрус снялась в новой кампании бренда Gucci.

Звезда снялась в откровенном экстремальном образе. Сайрус позировала перед фотографом Мертом Аласом в чулках и прозрачном белье.

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Фото: Mert Alas

Кроме фотосета бренд представил также тизер, в котором с Сайрус снялись Джаред Лето, Snoop Dog и другие амбассадоры Gucci.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

Американская поп-певица и актриса Майли Сайрус ошеломляет фанатов откровенными фото. Звезда опубликовала скандальные кадры, на которых предстает в дерзком образе. Снимками поделилась в Instagram.