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среда, 23 февраля 2022 10:44

Лифчик в сеточку и чулки от Gucci: Майли Сайрус шокировала эротическими фото
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Американская певица 28-летняя Майли Сайрус снялась в новой кампании бренда Gucci.

Звезда снялась в откровенном экстремальном образе. Сайрус позировала перед фотографом Мертом Аласом в чулках и прозрачном белье.

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Майли Сайрус показала грудь в рекламе Gucci
Фото: Mert Alas
Майли Сайрус показала грудь в рекламе Gucci
Майли Сайрус показала грудь в рекламе Gucci
Майли Сайрус показала грудь в рекламе Gucci
Майли Сайрус показала грудь в рекламе Gucci

Кроме фотосета бренд представил также тизер, в котором с Сайрус снялись Джаред Лето, Snoop Dog и другие амбассадоры Gucci.

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Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

Американская поп-певица и актриса Майли Сайрус ошеломляет фанатов откровенными фото. Звезда опубликовала скандальные кадры, на которых предстает в дерзком образе. Снимками поделилась в Instagram.

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февраля

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