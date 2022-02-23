Лифчик в сеточку и чулки от Gucci: Майли Сайрус шокировала эротическими фото

Американская певица 28-летняя Майли Сайрус снялась в новой кампании бренда Gucci.
Звезда снялась в откровенном экстремальном образе. Сайрус позировала перед фотографом Мертом Аласом в чулках и прозрачном белье.
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Кроме фотосета бренд представил также тизер, в котором с Сайрус снялись Джаред Лето, Snoop Dog и другие амбассадоры Gucci.
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Американская поп-певица и актриса Майли Сайрус ошеломляет фанатов откровенными фото. Звезда опубликовала скандальные кадры, на которых предстает в дерзком образе. Снимками поделилась в Instagram.
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