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понедельник, 07 декабря 2020 18:11

Лидер группы Social Classes представляет проект Rosequit

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Лидер группы Social Classes представляет проект Rosequit
Характерной чертой трека является его органичность и простота. Фото: предоставлено пиар-агентом группы

Киевская группа Rosequit выпустила сингл - "Грані", который войдет в дебютный лонгплей группы.

Характерной чертой трека является его органичность и простота. Ребята решили вернуться к "истокам" рекординга - сыграли и записали трек без украшений и сложных аранжировок.

Сингл "Грані" - пример того, как 3 человека могут задать жару - без биг-бэнда или оркестра за спиной, без плейбека и других "наворотов", при этом драйв звучит как в наушниках, так и со сцены.

Rosequit - новый проект Юрия Грузинского, ранее вокалиста и автора группы Social Classes. В 2013 году песня группы Social Classes "Розум" стала официальным гимном Чемпионата Украины по баскетболу. Дебютный сингл стартовал в официальном чарте iTunes на 5-м месте, а в альтернативном чарте iTunes на 2-м месте. В 2014 году гитарист лондонской группы Belleruche Рики Фабьюлез стал автором ремикса на трек "I Ніби".

"Музыка Rosequit - это чистая эмоция, то что приходит и создается почти мгновенно, фактически, наша задача только зафиксировать и огранить, убрать все лишнее. Именно поэтому и запись, как правило, мы делаем с первого-второго дубля", - рассказывает Юрий Грузинский.

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В составе группы: автор, вокалист, клавишник и гитарист - Юрий Грузинский, басист - Юрий Гагарин, ударник - Иван Корниенко.

Группа DZIDZIO накануне новогодних праздников выпустила клип на песню "Зимняя сказка". О премьере видеоработы сообщил лидер группы на своей странице в Instagram. Видео опубликовали на YouTube-канале группы.

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